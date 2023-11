Karina Bosak URODZIŁA! Krzysztof Bosak z Konfederacji doczekał się trzeciego dziecka. Podano płeć i imię

Natka 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ci co się naśmiewają z Nich to są czuby 😈wy myślicie że dziecko jak się urodzi to się samo wychowa gratulacje jeszcze raz p Karinko awy którzy krytykujecie to napewno jesteście z lewicy bo w wasze partii jest wszystko na OPAK 🤔chcecie aborcji na życzenie a krytykujecie że za PiSu spadł przyrost naturalny dzieci coś z wami jest nie halo bo jedno z drugim pogodzić się nie da bo jak wprowadzicie aborcję 🤔 na życzenie to skąd te dzieci się mają wziąsc chyba że Biedroń z żoną śmieszek będą rodzić te dzieci ZENADA😱😱