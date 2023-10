Karina Bosak wykręca się od odpowiedzi ws. SZCZEPIENIA DZIECI, zasłaniając się prywatnością. Chwilę wcześniej mówiła o skarpetkach męża...

Wybory parlamentarne to wciąż w mediach temat numer jeden. Choć wszystko wskazuje na to, że rząd utworzy opozycja, w parlamencie zasiądzie spore grono reprezentantów prawicy. Wśród owych szczęśliwców znalazła się m.in. Karina Bosak. Co ciekawe, żona Krzysztofa Bosaka dwukrotnie przebiła wynik Janusza Korwin-Mikkego.