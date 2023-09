Karol był ROZCZAROWANY narodzinami księcia Harry'ego. "Myśleliśmy, że to będzie dziewczynka"

Książę Karol był rozczarowany narodzinami Harry'ego? Sensacyjny fragment dokumentu o Dianie

Już teraz wygląda na to, że w filmie nie zabraknie sensacyjnych szczegółów życia Diany na królewskim dworze. Jak dowiedział się serwis Radar Online, w produkcji będzie można usłyszeć niepublikowane wcześniej nagrania audio z udziałem księżnej Walii. Jeden ze wspomnianych klipów przedpremierowo wyemitowano w piątkowym wydaniu porannego programu "Good Morning America". Zapis nagrania pochodzącego z rozmowy Diany z przyjacielem wcześniej pojawił się już w wydanej w 1992 roku książce Andrew Mortona, "Diana" Her True Story". Księżna opowiedziała wówczas o rozmowie Karola z jej matką Frances Shand Kydd, do której doszło podczas chrzcin księcia Harry'ego. Według Diany obecny król Wielkiej Brytanii miał opowiedzieć teściowej o rozczarowaniu, które poczuł, gdy dowiedział się, że jego druga pociecha nie jest dziewczynką.