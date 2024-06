Karol Strasburger mając 72 lat PO RAZ PIERWSZY został ojcem. Ma radę dla 77-letniego miliardera: "Jeżeli masz dziecko, no to się nim zajmuj"

Karol Strasburger ma radę dla 77-letniego miliardera

Chciałbym nie dawać rad nikomu, ponieważ dawanie rad to jest najgorsze, co może być. Każdy tę drogę sam musi przejść - stwierdził Karol Strasburger podczas rozmowy z portalem "Shownews.pl". Po chwili dodał jednak:

Mogę jedną radę dać charakterologiczną — dziecko wymaga przede wszystkim miłości, opieki, poświęcenia mu absolutnie swojego czasu. Jeżeli moja rada w tym wypadku może zaistnieć, to może właśnie taka, że jeżeli masz dziecko, no to się nim zajmuj w całości. No i trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo dziecko ma swój świat, który należy zrozumieć, poznać i pokochać - przyznał.