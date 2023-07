Karol Strasburger nie pochwala bezstresowego wychowania. "Naszemu dziecku nie wolno wszystkiego"

kasia 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

moja cicia bezstresowo wychowala moja kuzynke-beatke. beatka ma 50 lat, nigdy nie pracowala, bo "do pracy sie nie nadaje".ciocia ma 82,jest lekarzem i pracowala do 80(!!!).od 2 lat nie pracuje i przymiera glodem,bo wszystko przebimbala beatka.pozycza od wszstkich na chleb(doslownie!), bo beatka zadluzyla swoj dom(kupiony przez ciocie)-komornik go zlicitowal rok temu.i dom cioci-za chwile go straci (chwilowki sa drogie i dostaje je kazdy...).ale na wakacje w meksyku czy na bali, kosmetyczke i szpilki po 2 kola musi byc. kolo domu ma biedre- nigdy tam nie byla, bo "tylko plebs tam kupuje". nowe volvo cioci rozbila 25 lat temu wymuszajac pierwszenstwo(rodzina z drugiego samochodu-szpital), ale ciocia wynajela prawnika i nie bylo problemu. od tego czasu jezdzi taksowkami "bo samochod to nie dla niej". beatka nie ma zadnych znajomtch(byli,jak byla kasa),ani faceta(byli,sponsorzy,jak byla mloda). dawno temu pozyczylam jej tysiaka"na 2 dni"-nigdy nie oddala, tylko uslyszalam"ze jestem skapa" i "przeciez mam kase". moglabym tak pisac przez kilka godzin. ale chcialam tylko pokazac,do czego potrafi doprowadzic bezstresowe wychowanie.za 10 lat po swiecie beda chodzic same takie beatki.