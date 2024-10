Karol Strasburger żegna Jadwigę Barańską. Razem zagrali kultową scenę w filmie "Noce i dnie". "Wielka tragedia i smutek"

Jadwiga Barańska , wybitna aktorka, znana przede wszystkim z roli Barbary Niechcic w kultowym filmie "Noce i dnie" , odeszła w wieku 89 lat. Wieść o jej śmierci wstrząsnęła światem polskiego kina. W ostatnich miesiącach aktorka ciężko chorowała, a jej mąż relacjonował przebieg choroby w mediach społecznościowych. Barańska powoli traciła wzrok. Ponadto, po nieszczęśliwym wypadku doszło do złamania biodra, które lekarze uznali za niemożliwe do operacyjnego leczenia ze względu na wiek i ogólny stan zdrowia gwiazdy.

Wspomniany film pamiętamy przede wszystkim ze sceny, w której bohater grany przez Karola Strasburgera wchodzi do stawu i zbiera dla Barbary Niechcic nenufary . Wiadomość o śmierci aktorki wstrząsnęła gospodarzem "Familiady".

Dziś moje serce żegna Jadzię Barańską. Kilka słów ode mnie w filmie. Jeśli możecie wyślijcie na FB, proszę, ciepłe myśli w stronę Jerzego Antczaka, dla którego Jadzia JEST I BĘDZIE na zawsze najpiękniejszym wspomnieniem i największą miłością, o której zdrowie i życie tak dzielnie walczył. Składam także kondolencje dla Mikołaja, który całym sobą towarzyszył swojej Mamie w tej drodze do odzyskania zdrowia. Trudno pogodzić się z tą ogromną stratą ale jestem wdzięczny losowi, że mam ten zaszczyt zapisać się na kartach historii wraz z Jadzią , serialową Barbarą, w tej uznanej za najbardziej romantyczną scenie z "Nocy i Dni" - napisał.

We wspomnianym nagraniu zwrócił się z kolei do Jerzego Antczaka. Przyznał, że może on na niego liczyć.