Karolina Derpieńska wdzięczy się na fotkach z Donaldem Trumpem i pomstuje na "zawistnych Polaków" (ZDJĘCIA)

Pamiętacie jeszcze Karolinę Derpieńską ? Tę, która ponoć tylko "udawała", że jej relacja z 60-letnim milionerem jest toksyczna, aby "pomagać krzywdzonym kobietom"? Wygląda na to, że przedsiębiorcza Polka działająca głównie poza granicami ojczyzny właśnie wywalczyła sobie kolejny sukces. Udało jej się wbić na imprezę organizowaną w rezydencji Mar-a-Lago i nawet cyknąć sobie selfie z samym właścicielem imponującej nieruchomości, Donaldem Trumpem .

Niestety, niektórzy internauci śmieli zwątpić, że widoczny na zdjęciach starszy pan z czapką MAGA to rzeczywiście Trump. Próby podważenia jej wiarygodności wyraźnie nie spodobały się Karolinie.

Przepraszam bardzo?! Sprawdź sobie moje InstaStories. Byłam zaproszona do jego domu - żachnęła się aspirująca influencerka na wpis jednej z użytkowniczek Instagrama.

Autorem drugiego wpisu był Polak. Co ciekawe, nasz rodak w żadnym momencie nie zwątpił w "prawdziwość" widocznego na zdjęciu Trumpa, a jedynie odnotował, że wygląda on teraz nieco inaczej, niż prezentuje się go w mediach.