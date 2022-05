Karolina Derpieńska wyjaśnia kwestię majątku byłego partnera. "Koło milionera nawet nie stał. Ukradł mi iPhone'a BEZ MOJEJ ZGODY"

Edi przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W takim razie jeśli jego bogactwo to efekt ustawek i pożyczonych gadżetów, to ona jest taka sama, bo brała udział w tej udawanej tragikomedii, udając, że wiedzie cudowne życie u boku bajecznie bogatego księcia. Posypało się, to teraz po nim jedzie. Czy to dziewczę ma rodziców, jakąś rodzinę normalną? Kto spokojnie patrzy jak 19 latka żyje z jakimś pokopconym starym podrywaczem? Przecież nikt mi nie powie, że to jest normalne.