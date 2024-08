Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński zostaną rodzicami. Zakochani przez kilka miesięcy ukrywali swój związek. Oto historia ich miłości

Historia miłości Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego

Mama zawsze mówiła, że jak mnie strzeli to w najmniej oczekiwanym momencie… I że będę wiedziała… tak jest… wiem. I wiem też, że dziś urodziny obchodzi osoba, która w ciągu kilku miesięcy stała się moim najlepszym ziomkiem, przyjacielem, wsparciem, oaza spokoju, kochankiem, kompanem do podróży i wszystkich innych szaleństw . I mimo że obchodzi dziś parę wiosen mniej niż ja, mam na swoim koncie to wiem, że trafiłam na dojrzałego faceta, który daje mi "święty spokój" o jakim zawsze marzyłam w relacji. Dzięki Mati, że jesteś. I bądź jak najdłużej - napisała wówczas na Instagramie.

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński zostaną rodzicami. Poznali się na planie "Love Island"

Trochę nam zajęło, zanim ten nasz związek wyszedł na światło dzienne, z wiadomych powodów. Po prostu chcieliśmy jak najdłużej zachować to dla siebie. Żebyśmy się lepiej poznali. Ja ten show biznes traktuję jako totalną zabawę. Wciągnęłam do tego świata Mateusza. Ale my nie traktujemy tego, jak nie wiadomo co. Show biznes to moja praca. Mateusz wiedział, do kogo podbija i z czym to się będzie jadło - dorzuciła swoje trzy grosze Karolina.