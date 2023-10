Karolina Gilon prezentuje wyćwiczoną sylwetkę w bikini. Fani zachwycają się: "Te nogi NIE MAJĄ KOŃCA" (WIDEO)

fan 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

glutowa prowadziła programidło z patologią społeczną na jakiejś wyspie p.dolenia się.gdzie jest granica, gdzie telewizja uzna, że to już promowanie prostytucji. Jaki przykład te programidła dają młodym ludziom. Że każdy, kto ma goły zad i wymiona jest gwiazdą? Poziom intelektualny jest niższy od poziomu glonojada (choć zapewne obraziłam glonojada). Uczestnicy są tak bezdennie ograniczeni, że zapewne w swojej wiedzy, Moniuszko, to piłkarz, zaś Konopnicka, to baletnica. To nie przeczytało zapewne żadnej książki, a myślenie dla nich jest zbyt trudną czynnością i pozostają z tymi warami jak rogale i nic nie rozumiejącym wzrokiem. .