Karolina Gilon relacjonuje LOTNISKOWY DRAMAT na Madagaskarze: "Sytuacja wymyka się spod kontroli, ludzie zaczynają SZALEĆ..."

To może oznaczać jedno, moje przygody na lotnisku to nie jest mój wymysł. Przepraszam wszystkich ludzi, którzy ze mną są na tym lotnisku, bo to ja przyciągam takie rzeczy. Siedzimy tu już od jakichś czterech godzin na lotnisku na Madagaskarze. Nie wiemy co się dzieje, może samolot jest zepsuty. Prawdopodobnie zostaniemy na jedną "gratisową" noc - powiedziała na Instagramie.

Karolina Gilon utknęła na Madagaskarze. Całe zajście relacjonowała na Instagramie

Szósta godzina na lotnisku, sytuacja wymyka się spod kontroli, ludzie zaczynają szaleć. Jedzenia nie ma już na lotnisku, na szczęście jest woda i dobry humor. Powiedzcie mi, czy to nie jest zabawne, że ja za każdym razem trafiam na coś takiego. Wracamy z powrotem do hotelu i to jeszcze innego. Nie wiem nawet na ile czasu, nic nie wiem. Ahoj przygodo - dodała.

Karolina Gilon musiał zostać dłużej na Madagaskarze. Do silnika samolotu wleciały ptaki

Tak w skrócie: dostałyśmy hotel i jesteśmy już w pokoju, całkiem fajny. To, co się działo na lotnisku, to jest jakiś hit. Jestem cała mokra, brudna, idę się wykąpać. Przesiedzieliśmy na lotnisku jakieś sześć godzin, nie wiedząc, co się wydarzyło. Dowiedziałyśmy się tylko, że w silnik wpadły ptaki i że naprawiają, muszą czekać na informację, czy mogą lecieć blablabla. W każdym razie nie udało się dzisiaj wrócić do domu, mnie to w ogóle nie dziwi. Dziewczyny już powiedziały, że ze mną nie latają, bo ze mną rzeczywiście jest jakieś fatum podróżowe. [...] Po raz kolejny mówię wam, że trzeba szukać pozytywów i właśnie idę ich szukać, ale najpierw wezmę prysznic żeby troszeczkę się odczarować. [...] Trzeba mieć takie podejście, że dostałyśmy dwa dni wakacji gratis. Nie ma co się stresować. [...] Jakbyście mieli tyle przygód na lotnisku co ja, to też byście podchodzili z takim spokojem [...] - podsumowała.