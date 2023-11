Karolina Korwin Piotrowska komentuje podpisanie umowy koalicyjnej i radzi politykom: "Nie spi*przcie tego"

Karolina Korwin Piotrowska komentuje podpisanie umowy koalicyjnej

Piątkowe podpisanie umowy koalicyjnej postanowiła skomentować Karolina Korwin Piotrowska. W piątek dziennikarka zamieściła na instagramowym profilu kadr z transmitowanej przez TVN24 konferencji liderów dotychczasowej opozycji. Do zdjęcia telewizyjnego ekranu dołączyła krótki wpis, który rozpoczęła od bezpośredniego zwrócenia się do wspomnianych polityków.

Jestem za mniejszymi krokami w dobrą stronę, a wierzę, że tak będzie, ja tej władzy będę patrzyć na ręce i nie chcę jej na starcie wyzywać, bo to jest słabe. Sama na nich głosowałam. To nie koncert życzeń. Ani konkurs piękności. Przez 8 lat wyprano nam mózgi agresją. Oduczono nas kultury i szacunku. Chcę wierzyć, że to wróci, że da się, jeśli komuś się to nie podoba, to żegnam. Buziaki - zakończyła.