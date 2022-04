Karolina Korwin Piotrowska krótko o Roznerskim w "Poskromieniu złośnicy": "NADAL NIE UMIE GRAĆ"

Karolina Korwin Piotrowska od lat pełni nieoficjalną rolę naczelnej komentatorki tego, co dzieje się w mediach. Jeżeli wydarzy się coś choć względnie poruszającego opinię publiczną, wiadome jest, że była prowadząca programu "Magiel towarzyski" wtrąci swoje trzy grosze.

To jednak niejedyne nowe polskie "dzieło" na popularnej platformie, które Karolina zdecydowała się ostatnio obejrzeć. Dziennikarka poświęciła się, fundując sobie za nas seans komedii romantycznej "Poskromienie złośnicy". Jak można się domyślić, i tym razem nie obyło się bez krytycznych uwag, bo tytuł ma tyle wspólnego z Szekspirem, co obsada z aktorstwem. Karolina zaczęła recenzję bez owijania w bawełnę, oceniając na wstępie głównych aktorów:

Roznerski nadal nie umie grać. Lamparska jest śliczna - pisze na Instagramie pod kadrem z filmu. Góry też piękne. Jest Adam Małysz i Sławomir. No bez nich nie ma ostatnio filmu. I są Piotr Cyrwus i Tomasz Sapryk jako porzuceni przez żony byli mężowie, dzisiaj w związku (na to mi wygląda, ale producenci nie mieli odwagi pójść dalej) - kontynuuje, a następnie apeluje, by z własnej woli "Poskromienia złośnicy" raczej nie oglądać: