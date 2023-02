Karolina Korwin Piotrowska ostro o "Heaven in Hell" z Boczarską i Susinną: "Lepiej kupić WIBRATOR zamiast biletu do kina"

Gis 15 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

W zasadzie nie oglądam polskich filmów produkowanych po 89r. Nie jestem masochistką. Nawet jeżeli przez te 30lat zdarzyło się parę w miare normalnych filmów to i tak żaden nie zapadł mi w pamięci. Szczególnie produkcja tzw komedii romantycznych to jakiś koszmar. To co dzisiaj kręcą to przepaść do prlowskiego kina. Wszystko jest na żenującym poziomie od reżyserów i aktorów po scenariusz i dialogi. Wole już turecki tasiemiec pooglądać przynajmniej jest wiarygodny a nie jakieś pseudoamerykańskie g. .