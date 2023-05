Karolina Korwin-Piotrowska pije do słów Doroty Zawadzkiej: "Miszczakowi wiele zawdzięczam. Tak jak ci, którzy teraz PYSZCZĄ"

papasi 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona sama sobie trochę przeczy, najpierw mówi, że Miszczak musi zrobić wynik i taka jego praca, a potem wspomina, że w tv są sami podlizywacze. Sorry, ale gdyby chodziło tylko o kasę i wyniki, to nikt by nie trzymał w telewizji ludzi, których każdy ma dosyć albo takich, którzy nawet nie potrafią sklecić zdania. Nie wierzę też w to, że Dowbor wyleciała przez wiek, w takim wypadku to w TVN Miszczak wyrzuciłby np. Gessler. Pewnie po prostu Dowbor nie chciała się podlizywać albo była zbyt pewna swojej pozycji i tyle.