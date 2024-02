Karolina Korwin Piotrowska reaguje na materiał o Caroline Derpienski: "Naród daje się robić w balona i opłaca życie jej miliardera z Polandu"

symetrOn 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Karolina jak zwykle czepia sie o wszystko, a przeciez to ona sama jest prekursorka wylewania pomyj na każdego, który jej się nawinie. może ma żal o to, że ktos inny robi to bardziej profesjonalnie i jeszcze na tym zarabia niezłą kasę. a co do CD, to ten film pokazuje tylko, jaka to wszystko jest jedna wielka sitwa i jak mozna robic w Polsce pieniądze na przekrętach a jednocześnie nigdy nie skalać się uczciwą pracą, a ludzie zarabiający średnią krajową śledzą to wszystko z wypiekami na twarzy. tak było zawsze i będzie.