Karolina Korwin Piotrowska szczerze jak nigdy: "Mam dosyć słuchania, że jestem samotną, nieszczęśliwą i NIEDO****ANĄ LESBĄ"

Karolina Korwin Piotrowska to niewątpliwie jedna z barwniejszych osób w polskim show biznesie. Jest odważna, bezkompromisowa i nieszablonowa, co zjednuje jej zarówno zagorzałych fanów, jak i przeciwników. Od jakiegoś czasu dziennikarka prowadzi na YouTube podcast "Pierwsza Młodość", w którym dzieli się swoimi przemyśleniami i inspiracjami.

Ostatnio wrażenie zrobił na niej tekst o Jennifer Aniston , która przez lata musiała wysłuchiwać pytań o to, dlaczego nie ma dzieci. Artykuł skłonił Karolinę do rozważań na temat tego, dlaczego kobiety muszą "tłumaczyć się" ze swoich wyborów. Dziennikarka wspomina, jak sama była "wykluczana" ze względu na swoje decyzje.

Korwin Piotrowska szczerze o "kolegach" z show biznesu

Ja już mam trochę dosyć słuchania o sobie, że jestem samotną lesbą, nieszczęśliwą i niedo****aną , co rzucił w moją stronę pewien mój kolega, który oficjalnie nie jest gejem, ale jest nim. Tak, nie będę go outować , Ja jestem przeciwna outowaniu ludzi, ale to jest znamienne, że mężczyźni, którzy sami siedzą w szafach, bardzo lubią niestety wyżywać się na innych kobietach i wyzywać je (...), bo one mają odwagę żyć, jak chcą (...).

Nie wspomnę, ile razy byłam atakowana przez moich kolegów, że np. jestem samotna, bo nie pokazuję niczego w mediach społecznościowych. To jest moja decyzja. (...) Zapłaciłam też za to cenę (...), ale udało mi się, uprawiając ten zawód, nie sk***ić na tyle, żeby robić relacje z łóżka - podkreśla Karolina.

W Polsce mamy tzw. syndrom bolca. Jak kobieta ma swoje zdanie, jeszcze głosi je głośno, a do tego nie ma za sobą męża, pięciorga dzieci, domu z ogrodem i wypasionej kuchni, to na pewno jest niedo****ana i bolca dawno nie miała. Nie wiem, ile razy to słyszałam, także od niektórych moich znanych kolegów. Pozdrawiam pewnego aktora, który mi to napisał. Do dziś mam ten screen, zachowałam go - ujawnia 52-latka.