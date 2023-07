Karolina Korwin Piotrowska włączyła TVN24 i się załamała: "Bóg POKARAŁ". ZMASAKROWAŁA Roberta Kantereita (FOTO)

gggg 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

gdyby jej nie wyje... tzn zwolnini to piała by z zachwytu, albo siedziała by cicho. Formuła tego prgramu jak i innych "śniadaniowych" programów nie jest od głębokiej analizy problemu, przycznyn, konsekwencji tylko ma lekko zasygnalizować problem. To nie sa programy nadawane dla ekspertów tylko dla przepraszam za zwrot kur domoych albo emerytów. Reszta ludzi siedzi w pracy i nie ogląda wtegy TV. Tak że ta pani niech sobie schowa hejt. To tak jakby mieć pretensje do filmów XXX że mają słabą faułe. One nie sa kręcone dla fabuły!