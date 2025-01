Karolina Malinowska-Janiak pochwaliła się efektami wizyty u fryzjera. Sławne koleżanki nie mogły wyjść z zachwytu: "Pięknie, Malinko!"

Karolina Malinowska-Janiak jest znana ze swojego naturalnego podejścia do wyglądu. Taka postawa zyskuje uznanie wśród fanów i odzwierciedla się w jej obecności w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się m.in. zdjęciami bez makijażu. Do niedawna gwiazda była długowłosą szatynką, co, jak się okazuje, jest już nieaktualne. Po ośmiu dniach braku aktywności na Instagramie Malinowska-Janiak przywitała obserwatorów odmienionym wyglądem. 42-latka zdecydowała się na metamorfozę w salonie fryzjerskim.