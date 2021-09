Karolina Małysz WZIĘŁA ŚLUB!

W sieci pojawiły się już pierwsze fotografie ze ślubu Karoliny Małysz. Panna młoda postawiła na romantyczną koronkową kreację na ramiączkach ze sporych rozmiarów dekoltem. Z internetowych relacji zaproszonych gości dowiadujemy się również, że para młoda swój pierwszy taniec wykonała do utworu "Something like this" Chainsmokers i grupy Coldplay.