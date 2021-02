Karolina Pajączkowska zapewnia, że BEZ MAKIJAŻU czuje się najpiękniej: "Jestem zwykłą KAROLINĄ Z RADOMSKA"

Lila 12 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Nie znam osób, które po operacjach plastycznych wygladałyby dobrze czyli naturalnie, swobodne rysy twarzy, bez napięć. Zawsze na twarzy gości element manekina i to widac. Mnie to zniechęca, daje zaburzony obraz człowieka. Bo mimika jest dla nas bardzo istotna w odbiorze. Niestety ,,szklane oczy,, też są popularne. I to juz jest straszne.