Karolina Pajączkowska rozstała się z narzeczonym. Teraz chwali się NOWYM PARTNEREM i uderza w eks: "Stworzył parę z moją koleżanką"

Pod koniec 2022 r. Karolina Pajączkowska odbyła niezapomnianą podróż do Tajlandii. Przywiozła z niej nie tylko mnóstwo wspomnień i fotograficznych pamiątek, ale również... pierścionek zaręczynowy . Nie szczędziła wówczas komplementów ukochanemu, nazywając go "najwspanialszym mężczyzną na świecie". Korzystając ze swojej wysokiej wówczas pozycji w mediach publicznych, wraz z partnerem gruchali jak dwa gołąbki na oczach setek tysięcy widzów "Pytania na Śniadanie".

Zaledwie kilka miesięcy później była gwiazda TVP wykasowała większość zdjęć i nagrań z Marcinem Nowakiem , co wywołało lawinę doniesień o ich rzekomym rozstaniu. Pajączkowska jakiś czas temu potwierdziła, że faktycznie nie jest już z Marcinem.

Karolina Pajączkowska ma nowego partnera

Spostrzegawczy internauci od razu zauważyli, że Karolina Pajączkowska spędza urlop w innym towarzystwie. Jedna z osób wytknęła jej to w komentarzu pod nowo opublikowanymi zdjęciami.

Dziennikarka w przypływie szczerości wyjaśniła, co było głównym powodem rozstania.

Autor komentarza szybko się zreflektował, przepraszając za wścibski wpis, jednocześnie życząc jej "dużo powodów do radości i prawdziwej miłości". Wszystko wskazuje na to, że te słowa już się ziściły. Zarówno Pajączkowska, jak i Jałocha zamieścili relacje z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu. Tych dwoje prawdopodobnie połączyło głębsze uczucie. Okazywali sobie czułości, obejmując się podczas późnowieczornego spaceru nad rzeką.