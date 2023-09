Karolina Pajączkowska ZNIKA Z TVP. Dziennikarka wydała oświadczenie

Karolina Pajączkowska rozpoczęła swoją karierę w TVP Info w 2019 roku, przechodząc z TVN24 BiS. Szybko stała się jedną z głównych twarzy programów "Wstaje dzień" oraz "Poranek info". Później prowadziła audycje skierowane do widzów mieszkających w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W 2021 roku, po uruchomieniu nowego kanału TVP World, Pajączkowska została jedną z prezenterów w paśmie informacyjnym.

W maju tego roku doszło do zmian na najwyższych stanowiskach Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Jarosław Olechowski, który do tej pory pełnił funkcję dyrektora, został zastąpiony przez Michała Adamczyka. Samuel Pereira objął stanowisko zastępcy dyrektora. Wprowadzono nowe porządki, a powody tych zmian zostały częściowo wyjaśnione w korespondencji wewnętrznej.Co ciekawe, to właśnie wtedy Pajączkowska nagle zniknęła z anteny TVP Info.