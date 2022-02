Karolina Pawłowska szczerze o głośnym romansie i paskudnych rozwodach w szeregach Ordo Iuris: "Nie czuję się HIPOKRYTKĄ"

Zbyszek 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ja się Jej nie dziwię. Ordo Iuris to było Jej miejsce pracy, brała tam ładne siano, a wiadomo, że pracownik musi dopasować się światopoglądem do pracodawcy. A co robi w czasie wolnym, to już inna para kaloszy. Jest takie powiedzenie: "szewc bez butów chodzi". Ja na przykład jestem biologiem molekularnym i wirusologiem, a na COVID się nie szczepiłem i nie zamierzam. Ale się z tym w pracy nie obnoszę: i radzę innym ludzikom, żeby szli pod igłę 😝. Praca to jedno, życie to drugie. Ona wypowiadała się przeciwko rozwodom jako pracownica konserwatywnej organizacji (i ten gostek również). Prywatnie myśleli co innego. Gdyby mówili, co naprawdę myślą, to straciliby w pytę sałaty i nie byłoby fajnie. Wylecieliby na ryjek - i tak się wydało, ale co w międzyczasie zarobili, to Ich. Nie ma powodu do wstydu. Wy też mówicie szefowi, któremu walą syry: "Eee... śmierdzą panu skarpety"? No właśnie, pewne rzeczy trzeba zachować dla siebie 😎