Karolina Pilarczyk komentuje wypadek, w którym zginął syn Sylwii Peretti: "Ulica nie jest do WYGŁUPÓW"

Karolina Pilarczyk skomentowała wypadek, w którym zginął syn Sylwii Peretti

Karolina w swojej wypowiedzi odniosła się także bezpośrednio do tragedii z Krakowa. Jej zdaniem, najbardziej prawdopodobną przyczyną była za duża prędkość jazdy. Pilarczyk zaapelowała do młodych osób , aby nie szarżowali bezmyślnie po ulicach miast, ponieważ to świadczy wyłącznie o ich głupocie.

Jest dużo informacji na temat tego wypadku, nie możemy oceniać sytuacji wyłącznie na podstawie filmu z monitoringu. Ale w tym przypadku widać, że przyczyną mogło być przekroczenie prędkości, co jest karygodne, zwłaszcza że mówimy o jeździe po mieście. Droga nie jest do szarżowania, tylko do bezpiecznego przemieszczania się. [...] Wciskanie pedału gazu na ulicy nie jest budowaniem swojego ego, tylko swojej głupoty. Ulica nie jest do wygłupów, czego ostatnio mieliśmy tragiczny przykład - podsumowała.