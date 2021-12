Karolina Pisarek kupiła sobie auto za MILION ZŁOTYCH! "Kto by pomyślał, że moje życie tak się potoczy" (FOTO)

Okres prosperity u Karoliny Pisarek najwidoczniej nie skończył się mimo inflacji, ponieważ modelka właśnie pochwaliła się innym kosztownym zakupem. Tym razem to samochód Audi R8 , którego cena wynosi - choć tego już nie wspomniała celebrytka - co najmniej 988 tysięcy złotych . Wyposażenie to wydatek dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy.

Jako mała dziewczynka grająca w gry komputerowe z kuzynami - zazwyczaj były to gry takie jak np. Need for Speed - zawsze wybierałam jeden model auta - była to R8. To właśnie o niej marzyłam, jako o moim samochodzie. Kto by pomyślał, że moje życie się tak potoczy i dziś jestem w stanie spełnić swoje kolejne marzenie z dzieciństwa - napisała na Instagramie modelka, przypominając też, by spełniać marzenia mimo kłód podrzucanych pod nogi.