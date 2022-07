Karolina Pisarek ODPOWIADA Karolinie Gilon po krytyce za wywód o ślubnych kopertach: "Byłam bardzo zaskoczona"

Przepraszam, ale nigdy nie zrozumiem takiego otwierania się przed mediami w tak prywatnych, intymnych tematach. No nie. Z całym szacunkiem do Karoliny, ale serio? W życiu nie odpowiedziałabym na takie pytanie. W życiu nie dałabym wejść mediom na swój ślub. W życiu nie dałabym się tak obdzierać z prywatności. Od wzniosłości do śmieszności jest tylko jeden krok, lecz nie ma powrotu od śmieszności do wzniosłości - oburzała się prezenterka.