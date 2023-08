Karolina Pisarek pokazała się w modnych butach. Fani podzieleni: "Tragedia" vs. "10/10" (ZDJĘCIE)

Karolina Pisarek lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem, a jej Instagram pełen jest stylizacji, które tylko potwierdzają, że celebrytka chce funkcjonować w polskim showbiznesie jako trendsetterka. To ona lansowała w Polsce modę na szorty przypominające męskie bokserki, ciężkie mokasyny noszone do białych skarpetek czy dresowe komplety dopasowane kolorystycznie do stylizacji partnera.