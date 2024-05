Karolina Pisarek-Salla i Ola Nowk brylują w Cannes

W maju oczy całego świata kierują się na Cannes. A w tym roku kierowały się tam nie tylko one, ale i cała plejada gwiazd i influencerów goszczących na światowym evencie Magnum! Wśród nich znalazły się francuska drag queen i ikona popkultury Nicky Doll, która na kultowej plaży poprowadziła panel dyskusyjny i Listening Party. Jej gośćmi byli, m.in.: ojciec chrzestny punka Iggy Pop oraz Troye Sivan, światowej sławy australijski piosenkarz, który ma na swoim koncie z 26 mld streamów i 10 mln sprzedanych albumów! Ich spotkanie to nie był zresztą przypadek – obaj artyści współpracowali z marką przy kampanii nowości w portfolio marki – Euphoria Magnum i Wonder Magnum!

I to właśnie premiera tych dwóch ekscytujących smaków była powodem, dla którego w Cannes znalazły się nasze rodaczki – top modelka Karolina Pisarek-Salla i top influencerka Ola Nowak! Karolina została ambasadorką vibe'u Euphoria – wyrazistego połączenia smaku lodów cytrynowych z sorbetem malinowym oblanych białą czekoladą ze strzelającą posypką owocową. Natomiast Ola reprezentowała vibe Wonder – kremowe lody o smaku daktyli i toffi w polewie z białej czekolady z karmelem i kawałkami karmelizowanych migdałów. Brzmi dekadencko? Tak właśnie miało brzmieć! Nie wiecie, skąd taki podział? Tylko spójrzcie na obie kobiety – ich osobowości, uroda i styl nie mogłyby być lepiej dopasowane do tych dwóch letnich światów Magnum!

Aby jeszcze bardziej podkreślić to naturalne połączenie, Karolina i Ola brylowały na evencie w zapierających dech piersiach kreacjach autorstwa duetu MMC Studio, czyli Ilony Majer i Rafała Michalaka. Jak same mówiły na briefingu prasowym w Warszawie, na którym marka zdradziła, kto będzie ją reprezentował:

"Jestem bardzo podekscytowana. Kiedy pojechałam pierwszy raz do Cannes, zamarzyłam, że wrócę tam kiedyś w czasie festiwalu, abyś poczuć atmosferę tego miejsca. I uda się to wraz z marką Magnum! Nie mogę się doczekać" – skomentowała Ola Nowak. "Przed Cannes przygotowania idą pełną parą. Cieszę się, że MMC tworzy dla nas stylizacje. Razem projektujemy suknię, która na pewno wpasowałaby się w tegoroczną MET galę" – dodała Karolina Pisarek-Salla.

Wydarzenie na bulwarze La Croisette w Cannes zgromadziło gości z całego świata, między innymi Gossip Girl, czyli Kelly Rutherford, piosenkarkę Charli XCX, supermodelkę Romee Strijd. Atmosferę celebracji kreatywności i dobrego smaku podkręcała oprawa muzyczna w wykonaniu niesamowitego brytyjskiego producenta muzycznego i DJ-a Mury Masy oraz światowej ikony popu Miki, który był główną gwiazdą wieczornej imprezy. Dobór artystów tylko podkreśla, że gospodarz tej imprezy, czyli marka Magnum, nie bez powodu od 35. lat uwodzi nas jakością swoich produktów i ich wyjątkowym smakiem… ale potrafi też zaskoczyć! Jak powiedziała Marta Linowska, Senior Brand Manager Marek Premium w Unilever:

"Co roku staramy się zaskakiwać klientów nowościami. To nasza złota zasada. Pracujemy nad produktami bardzo długo, by nieść radość, przyjemność i rozpieszczać podniebienia konsumentów. Zarówno w tym roku, jak i w przyszłym, można się spodziewać z naszej strony naprawdę ciekawych propozycji. Wierzymy, że wygramy to lato".

I absolutnie w to wierzymy! Teraz tylko musimy rozwiązać nie lada dylemat… Euphoria czy Wonder?

Płatna współpraca z marką Magnum