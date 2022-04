Karolina Pisarek w końcu WYGRAŁA ODCINEK "Twoja twarz brzmi znajomo"! Widzowie podzieleni: "Głosowanie Z LITOŚCI"

Tina 18 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Co ciekawe do tego programu przeprowadzane są castingi. Oceniany jest potencjał, nikt nie bierze się tam z przypadku, każdy otrzymuje kawałki, które jest w stanie wykonać ba jakimś poziomie, odpowiednie do głosu. Zastanawia mnie skoro Karolina jest tak beznadziejna (bo w porównaniu do reszty jest, choć nie wszystkie występy były aż tak zle), to kto do tego dopuścił? Kiedyś na casting zgłosiła się Rabczewska i nie chcieli jej, a choć nie mogę na nią patrzec, jednak śpiewać coś tam potrafi.