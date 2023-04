Karolina Pisarek wraca do konfliktu z Michałem Wiśniewskim. Jej mąż podsłuchał, co powiedział o niej juror "TTBZ"

Koment 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Pisarek była słaba to fakt ale to program rozrywkowy, jak Wiśnia chciał krytykując to ok ale niech to robi normalnie na wizji, a nie gada uczestnikom ze źle zrobiło dając Jej wysokie noty… nosz kurde, w podstawówce jest?