Karolina Szostak znów przeszła na restrykcyjną dietę. Dziennie przyjmuje... 600 KALORII

Bebe 3 min. temu

Pudel, dopisz proszę, że to nie jest dieta, której głównym celem jest chudnięcie. To dieta regeneracyjna, na poprawę zdrowia przy różnych dolegliwościach i to nie jest dieta dla wszystkich. Utrata kilogramów jest po prostu jednym z efektów ubocznych tego procesu. Bardzo potem trzeba uważać, bo jojo po niej jak ta lala. Przerobiłam to. Ale nie trzeba tak restrykcyjnie, bo do tego można dojść inaczej. Poczytajcie badania doktora Valtera Longo lub prof. dr Andreasa Michalsena. Mnie pasuje post przerywany 16/8 lub najczęściej 18/6, dwa posiłki z przewagą warzyw, ale z tego, na co mam ochotę. Na dziś mam np. fasolkę szparagową z natką pietruszki i czosnkiem na maśle plus ser pleśniowy i pomidory. Mam kilka schorzeń utrudniających chudnięcie, ale przy tych prostych zasadach jest super. Spokojnie chudnę, jest energia, wyglądam młodziej. Nie mam potrzeby robienia diety warzywnej.