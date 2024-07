KARTKÓWKA Z PUDELKA: "Sukces Andziaks. Co udało się jej kupić?". Pytanie o Chajzera was zagnie

Drodzy czytelnicy, specjalnie dla Was rozpoczęliśmy nową serię - #KARTKÓWKĘ Z PUDELKA. W każdy poniedziałek będziecie mogli sprawdzić, czy wiecie "co szczekało w rodzimym show-biznesie" przez ostatnie 7 dni. Jeśli jesteście stałymi czytelnikami Pudelka, pytania nie sprawią Wam kłopotów. Gotowi? Sprawdźcie, czy wiecie, co Karolina Skiba przygotowała dla Krzysztofa z okazji urodzin oraz jakiego "życiowego osiągnięcia" dokonała Andziaks. Nie bez znaczenia okażą się również celebryckie wybryki, kontrowersyjne publikacje, a także modowe wpadki. Powodzenia!