Katarzyna Gąsienica z "Gogglebox. Przed telewizorem" tłumaczy się z wywodu o ROZWODZIE: "Jestem przerażona"

Prawda jest taka, że wszyscy myślą, że u nas jest tak kolorowo, że sobie wiesz, sielskie, anielskie życie prowadzimy w Zakopanem, dwójka dzieci, sześć kotów, no bo sami to nakręciliśmy. Prawda jest taka, że 2024 należy do nas i nie dociągniemy do dziesiątej rocznicy ślubu (...) Doszliśmy do wniosku, że życie jest za krótkie, życie się ma jedno i po co się męczyć? (...) Dzieci ja zabieram, bo będą ze mną chciały iść na pewno – powiedziała Katarzyna.