Kasia Kowalska i Marcin Ułanowski doczekali się syna. "Takiemu mężczyźnie trudno odnaleźć się w rytmie zmieniania niemowlęciu pieluszek"

Marta 16 min. temu

Kasia ma jakieś zaburzenia jeżeli chodzi o relacje - wybiera na ojców facetów, którzy - jak sama przyznaje - nie nadają się do tej życiowej roli a później wylewa żale że zostaje sama z dziećmi. Do tego z tych jej opowieści mam wrażenie że decyzja o dziecku w każdym przypadku była wyłącznie jej, bez konsultacji z partnerem. Jakby nie wiedziała co to antykoncepcja a później że powinna to być decyzja dwojga ludzi.