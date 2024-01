Kasia Nast, która organizowała warsztaty z masażu członka za 1700 zł, psioczy na fatalną sytuację finansową: "Stanęłam nago i zalałam się łzami"

Kasia Nast z uśmiechem na twarzy o swojej trudnej sytuacji finansowej

Uduchowiona mentorka zdradza, na co wydała ostatnie oszczędności

Kiedy zdawałam sobie sprawę, że "Jezu, ja po protu żyję już z ostatnich oszczędności", modliłam się. Modliłam się do boga, do universe, do źródła, że jestem gotowa na tą obfitość, "tak mam te pieniądze, to wszystko przychodzi do mnie tak łatwo". Nagle zdałam sobie sprawę, modląc się do boga, który jest na zewnątrz, że nie kumam tego do końca, bo stawiam między sobą a bogiem ścianę, a tak naprawdę to ja jetem bogiem. Jeżeli idziemy za tym co mówi Nitya o non-duality, to ja jestem bogiem, ty jesteś bogiem i wszyscy pochodzimy z jednego źródła. Zmieniałam manifestację i zaczęłam manifestować, że jestem magnesem do wspaniałych projektów, że wszystko do mnie przychodzi - dodała natchniona Kasia Nast.