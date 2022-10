Kasia Smutniak podbija Festiwal Filmowy w Rzymie w aż dwóch stylizacjach (ZDJĘCIA)

Choć o międzynarodowej karierze skrycie bądź mniej marzy prawie każda polska gwiazda, prawdą jest, że jedynie niewielkiej grupie się to faktycznie udaje. Do wąskiego grona tych Polek, które rzeczywiście są rozpoznawalne poza granicami naszego kraju, z pewnością można zaliczyć Katarzynę Smutniak. Aktorka od lat mieszka we Włoszech, gdzie uchodzi za prawdziwą ikonę.