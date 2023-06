Kasia Tusk podbija Paryż z córkami! Fani: "PRZECUDNE SĄ!" (ZDJĘCIA)

Katarzyna Tusk choć sama jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, zawsze pilnuje, by dzieląc się z fanami nowymi fotografiami, nie opublikować twarzy córeczek. W czwartek zamieściła na swoim profilu nowe zdjęcia i pokazała, jak bardzo jej pociechy urosły .

Katarzyna Tusk pokazała córkom Paryż

Katarzyna Tusk wybrała się wraz z rodziną do Paryża. Stało się to okazją do opublikowania rolki oraz nowego postu o miejscach, które postanowiła pokazać córkom. Głównym planem wycieczki było muzeum Rodin, bardzo przyjazne dzieciom.