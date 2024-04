Kasia Tusk reaguje na wyniki wyborów. Pisze o Warszawie i Gdańsku. Wymownie?

Anka 32 min. temu zgłoś do moderacji 100 18 Odpowiedz

Warszawiacy wstyd, mieszkacie tu, widzicie co się dzieje, jakim nieudacznikiem jest Trzaskowski a do tego kłamcą a nadal oddajecie na niego głos? Zacznijcie sami myśleć ! Tak łatwo Was urobić , wstyd! Jako mieszkanka Warszawy jestem załamana.