Kasia Tusk tłumaczy wpływ kryzysu klimatycznego na modę, a internautka krytykuje: "STRACONE POKOLENIE". Zareagowała (FOTO)

Kasia Tusk należy do coraz to węższego grona influencerek modowych, których internetowa działalność konsekwentnie jest poświęcona stylowi i estetyce. W niedzielę córka premiera w ramach promocji swojego podcastu popełniła wpis poświęcony wpływowi kryzysu klimatycznego na zmieniające się trendy.

Kasia Tusk tłumaczy wpływ kryzysu klimatycznego na modę

To, że kryzys klimatyczny zmusza świat mody do zmian, wiemy bardzo dobrze. I to od dawna. Żadne odkrycie. Modyfikacjom ulegnie jednak także nasz styl i to, co będziemy mogli nosić na co dzień, a część ubrań z naszej szafy pewnie w ogóle przestanie być potrzebna (R.I.P. zamszowe czółenka). [...] - dodała.