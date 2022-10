Kasia Tusk w piżamie pokazuje swoją NOWĄ kuchnię: marmurowe blaty, eleganckie szafki i retro kuchenka (ZDJĘCIA)

Kasia Tusk od lat obecna jest w show biznesie. Mimo że córka byłego premiera sama pracuje nad swoją karierą, to nie da się ukryć, że nazwisko otworzyło jej kilka drzwi - między innymi te do "Tańca z Gwiazdami". Tusk zrezygnowała jednak z brylowania na salonach i występów telewizyjnych i przeniosła się do sieci, tworząc przy okazji bloga Make Life Easier. Kasia pozostaje również aktywna na Instagramie, na którym udało jej się zgromadzić pokaźną społeczność, bo obserwuje ją już 413 tysięcy internautów.