Kasia Tusk z córeczką na rękach wychodzi ze szpitala w asyście wspierającego męża (ZDJĘCIA)

Jowita 3 min. temu

Żenada... Pani dzięki której żyjemy, dzięki której poszerzamy horyzonty, rozwijamy się, pozytywnie myślimy, wiemy jak się ubrać, gdzie na wakacje pojechać, co ugotowac, jaki kocyk na plażę zabrać, wychodzi ze szpitala... Dziękujemy za te informację. Dzięki niej kolejny raz dowiedzielismy się czegoś niesamowitego, a mianowicie tego że z chorym dzieckiem idzie się do szpitala a później z niego wychodzi. Błogosław Panie Kasie za to wszystko🙏