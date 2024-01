Kasia Tusk zaliczyła pierwszą podróż w tym roku. Na zdjęciu z Malagi POKAZAŁA CÓRKI (FOTO)

KOderasta. 26 min. temu zgłoś do moderacji 25 3 Odpowiedz

Oj tam, oj tam , nielegalni migranci. A ileż to roboty przeprowadzić selekcję migrantów . Odrzutkom nadadzą statusy legalnych migrantów i furtka do nas zostanie otwarta. Wszystko zgodnie z prawem.... tak jak my to rozumiemy. Proste ? Proste.