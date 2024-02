Katarzyna Bonda UCIEKAŁA przed kierowcą autostopu. Chciał ją ZGWAŁCIĆ. "Doszłoby do jakiegoś dramatu"

Katarzyn Bonda uciekła gwałcicielowi

Katarzyna Bonda w przeszłości sporo podróżowała, a rodzice, dbając o jej bezpieczeństwo, zawsze dawali jej pieniądze na pociąg czy busa. Ona jednak wolała wydać je na zupełnie coś innego i nie widząc żadnego niebezpieczeństwa, korzystała z uprzejmości kierowców, których napotykała na trasie . Choć zazwyczaj trafiała na uprzejmych autostopowiczów, to jedna z podróży mogła się skończyć gwałtem . W rozmowie z Żurnalistą wróciła myślami do tych chwil i wyznała, że szybka reakcja pomogła jej w uniknięciu tragedii.

Facet mnie zabrał na stopa, a potem manipulując, wjechał do jakiegoś zajazdu, gdzie były pokoje i ewidentnie byłam narażona. Mogło dojść do gwałtu . Pamiętam, że rozmawiałam z nim w taki sposób, że doprowadziłam do sytuacji, że przestałam być dla niego anonimowa. Przestępcom bardzo często jest trudniej, musisz być psychopatą albo być skupionym bardzo mocno dzisiaj (dop. red. zrobić) . Wtedy tego nie wiedziałam. To była najlepsza strategia, którą może przyszła ofiara wykonać - opowiadała Katarzyna Bonda na łamach podcastu Żurnalisty.

Po chwili pisarka objęła taktykę ucieczki. Powiedziała kierowcy, że musi iść do toalety i wyszła z samochodu. Później ponownie spotkała go na szosie.

Potem po prostu stamtąd pod pretekstem wyjścia do toalety uciekłam. Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy nadal byłam na środku szosy i on podjeżdża do mnie drugi raz. To jest moment, kiedy znowu ważą się te siły. Ja po prostu spojrzałam i odjechał. Gdybym inaczej spojrzała, gdyby jakaś okoliczność poszła inaczej bardzo możliwe, że doszłoby do jakiegoś dramatu - dodała.