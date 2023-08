Katarzyna Bosacka i jej mąż doczekali się czwórki dzieci. Tak dziennikarka mówiła o pociechach

Prawda 18 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

"Zresztą u nas jak tylko w chwili złości padnie: "To może zamieszkamy osobno?", dzieci od razu zaczynają płakać. Mają dobrą strategię". To chore. Dzieci nie powinny uczestniczyć w klotniach rodziców. A już mówienie przy nich o zamieszkaniu osobno jest nieludzkie. Dla dorosłych to mogą być żarty. Dla dziecka to wielki strach i stres.