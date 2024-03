Katarzyna Bosacka o rozwodzie: "Nawet śmierć taty mnie tak nie rozwaliła"

Dziennikarka telewizyjna Katarzyna Bosacka od lat zajmuje się tematyka kulinarną i zdrowotną. Jest znana m.in. z programów "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" i "O matko!". Niestety w życiu prywatnym nie układa jej się ostatnio najlepiej. W sierpniu 2023 roku rozstała się z mężem. Po 26 latach małżeństwa poseł Marcin Bosacki (Koalicja Obywatelska) niespodziewanie poinformował ją, że odchodzi do innej kobiety. Po ekspresowym, bo trwającym zaledwie 34 minuty, rozwodzie kobieta powoli dochodzi do siebie.

Katarzyna Bosacka o rozwodzie

Kobieta wielokrotnie opowiadała w mediach o swoim trudnym doświadczeniu. W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Twój Styl" wspomniała o tym, jak radziła sobie w pierwszych tygodniach po rozstaniu.

Rozwód to jest jedno z najgorszych doświadczeń w życiu człowieka. Nawet śmierć taty nie rozwaliła mnie tak, jak to niespodziewane odejście. Zaczęłam chodzić na długie spacery, robiłam po 10, nawet 12 kilometrów dziennie. Musiałam wychodzić smutek, rozpacz, złość. Wiem, że żal po stracie ma etapy i nie można ominąć żadnego. Psychiatra uczciwie powiedział, że to może potrwać nawet dwa lata — wyznała w "Twoim Stylu".

Bosacka opowiedziała też o tym, jak po rozstaniu z mężem zaczęła wątpić w swoje umiejętności, zdolności a nawet kobiecość.

Zachwiała mi się wiara w ludzi. Zwątpiłam też w swoją atrakcyjność, także intelektualną. To trudne dla kobiety, bo bardzo podważa poczucie wartości – stwierdziła.

Ryn

Na szczęście w trudnych chwilach Katarzyna Bosacka mogła liczyć na przyjaciółki: restauratorkę Agnieszkę Kręglicką i szwagierkę Annę. Kręglicka w tym samym wywiadzie wyznała, jak ich życie odmienił rozwód pary.

Straciliśmy fantastycznych kompanów do zabawy. Ufam, że wybrała to, co jest dla niej lepsze – mówi Kręglicka w "Twoim Stylu".

Jak wyznała gwiazda, konieczna też była pomoc psychiatry, bo rozstanie z mężem okazało się dla niej traumą.

Dziś jestem silniejsza, wyszłam z dołka i przestałam w nim kopać - podsumowała w wywiadzie.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.