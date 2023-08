Katarzyna Bosacka rozstała się z mężem. Tak mówiła o nim miesiąc temu: "NIGDY mnie nie zawiedzie"

Katarzyna i Marcin Bosaccy opowiedzieli o swoim małzeństwie

Specjalistka od zdrowego odżywiania komplementowała Bosackiego za to, że bez powodu obdarowuje ją kwiatami. Niemniej jednak zdradziła, że ich kłótnie nie należą do delikatnych .

Marcin jest bardzo dobrym i mądrym człowiekiem. No i wciąż kupuje mi kwiaty bez przyczyny. [...] Gdy pytają nas, co zrobić, by 26 lat być dobrym małżeństwem, mówię, by wzajemnie się podziwiać. U nas nie ma cichych dni, jest burza z piorunami - dodała.