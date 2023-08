Katarzyna Bosacka rozstała się z mężem. Tak o trwającym 26 lat małżeństwie mówili kilka lat temu: "My się cały czas PODZIWIAMY"

Historia miłości Bosackich. Tak się poznali

Dwadzieścia cztery lata temu zobaczyłem w redakcji "Gazety Wyborczej" Kasię. To był mój drugi pobyt w Warszawie, bo w tych latach 1992–1993 byłem już redaktorem w działach zagranicznym i politycznym. W warszawskiej "Gazecie" znali mnie z tego pierwszego okresu. Zobaczyłem śliczną, miłą, inteligentną dziewczynę. Zacząłem próbować chodzić z nią na obiady do zakładowej stołówki. (...) Byłem dość uparty. Ale nie w chamski sposób. Dałem do zrozumienia, że jestem i czekam. Po jakimś miesiącu wszystko się zmieniło - wspominał Bosacki w wywiadzie dla "Vivy!" z 2020 roku.

Często przyjaciółki pytają mnie, czy nie żałuję. Nie żałuję - mówiła. Dzisiaj zrobiłabym dokładnie to samo co wtedy. Wydaje mi się, że nie ma znaczenia czy przed ślubem jest się razem 14 lat, czy zna się zaledwie pół roku. Nie wiem, czy to nazwać przeznaczeniem, czy opatrznością? Fakt jest taki, że jesteśmy razem już 24 lata - mówiła.

Tak Bosaccy mówili o swoim małżeństwie trzy lata temu

W sprawach fundamentalnych jesteśmy blisko siebie - twierdził. I to nas nawzajem napędza. Wydaje mi się, że bardzo duże znaczenie w naszym związku ma to, że my się cały czas podziwiamy. Podziwiam Kasię za to, co robi, że nauczyła Polaków czytać etykiety i zwracać uwagę na to, co się kupuje. Kasia nadal mnie zaskakuje kreatywnością i pracowitością. Wchodzi w tyle projektów – od pomocy ludziom i organizacji zbiórek dla rodzin w potrzebie po projekty zawodowe.