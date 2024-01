Katarzyna Bosacka ZNÓW o rozstaniu z mężem. Poprosiła o pomoc psychiatrę. "Trauma, rozpacz, depresja"

aaa 16 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Bosacki to mądry facet ale po prostu mu się znudzila niestety a tamta wg mnie fizycznie gorsza od Bosackiej, gruba, bez gustu ale bez dzieci, obowiazkow, zyjaca tylko polityką i tym samym co on. I pewnie przy większej kasie jak to poslanka Moim zdaniem od by nie odszedl od Boackiej bo bylo mu tak wygodnie ale kochanka go pewnie przycisnela... Ona jest osobą publiczną wiec mozna to powiedziec Marta Golbik.