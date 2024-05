Katarzyna Bujakiewicz pozuje BEZ MAKIJAŻU bez makijażu i rozprawia o samoakceptacji. Padło porównanie do Pameli Anderson (FOTO)

TakUważam 21 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Podoba mi się ten trend bez makijażu albo ze śladową ilością makijażu. Ja od zawsze ( a mam 41 lat) maluje się bardzo oszczędnie albo wcale i nie z powodu jakiegoś światopoglądu, ale ze zwykłego lenistwa. Makijaż i jego zdobienie zabiera trochę czasu + potem trzeba to dziadostwo zmywać, a jak człowiek, nie daj Boże, zapomni i w tym zaśnie, to potem pobudka jest mało przyjemna dla skóry. Poza tym miło być sobą, facet, którego mamy, nie ma problemu, aby nas rano rozpoznać. A jak się już umalujemy na jakieś wielkie wyjście, to wtedy jest efekt wow( chociaż u mnie jakoś słabo to wychodzi). Oprócz tego mniej makijażu to spora oszczędność na kosmetykach i co do zasady zdrowsza skóra, czyli same plusy. Dlatego jestem za!